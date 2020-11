AUDIO - Stringara: "E' più pesante l'assenza di Pioli che dei calciatori"

Paolo Stringara, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, commentando la prossima sfida tra Napoli e Milan e non solo.

Inter-Eriksen: lei lo terrebbe o lo darebbe via?

"Ogni giocatore ha il proprio valore, poi però c'è il campo. Credo che la sua esperienza all'Inter sia ormai al capolinea, almeno che non cambi qualcosa. E' stata un mezzo disastro e non so di chi sono le colpe. Non ha mai inciso, quindi è un problema dei dirigenti quello di venderlo".

Milan: Eriksen per Calhanoglu sarebbe un buon cambio?

"Il calcio italiano è particolare, non è semplice ambientarsi. Ogni contesto ha la sua storia, ma a parte tutto non sono dei campioni ma degli ottimi giocatori. Non possono spostare gli equilibri per squadre importanti come Inter e Milan. Potrebbe guadagnarci l'Inter da uno scambio simile".

Napoli-Milan sfida delicata per tanti fattori: pesano di più le assenze dei calciatori o del tecnico?

"E' più pesante l'assenza dell'allenatore, che prepara la partita per tutta la settimana. I calciatori mancano ma con le rose allungate di ora certe assenze si possono sopperire".