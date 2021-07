AUDIO - Tacchinardi: "Napoli, attacco super. Osimhen fortissimo, spacca le partite"

A parlare di Napoli e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Quanto può far bene il Napoli? "A livello offensivo è molto forte, vedremo cosa accadrà con Insigne. Serve fargli il contratto, prima lo si fa e più sarà sereno. Osimhen è un giocatore fortissimo, ha sofferto per il Covid, ma è uno che spacca le partite. Spalletti è un grande allenatore, saprà toccare le corde giuste di certi giocatori. Non parte in prima linea ma subito dopo c'è il Napoli".