Auriemma a Mediaset: “Dopo il +16 il Napoli non voleva annoiare l’Italia. C’era bisogno degli schiaffoni…”

Raffaele Auriemma, giornalista, nel corso di 'Pressing' su Mediaset si è espresso così sul Napoli: “Il Napoli ha dato 16 punti alla seconda, non voleva annoiare il pubblico della Serie A ed ha dato un po’ di vantaggio alle altre. Vedendo il Napoli di questa sera noto una squadra non così diversa dall’anno scorso, sia negli uomini e che nel gioco. Senza i due pali e Silvestri finiva davvero in goleada.

Il Napoli ha ritrovato sostanza, qualità, autostima, forse i giocatori fanno anche di testa loro nel senso di rimettere in moto meccanismi che si erano arrugginiti. Il Napoli è partito male, forse anche con la testa ancora alla festa, aveva bisogno di alcuni schiaffoni dentro e fuori dal campo. Autogestione? Mai detto”.