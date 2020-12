Auriemma a Tiki Taka: "Granada squadra complessa, il Napoli poteva starci in Champions..."

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte, ha commentato il sorteggio di Europa League ai microfoni di Tiki Taka su Italia 1: "Il Granada è una squadra complessa, gioca in un campionato competitivo, ma è alla portata del Napoli. Se vediamo le terze retrocesse dall'Europa League capiamo che il Napoli ci poteva stare tranquillamente in Champions. Il Napoli, dunque se la giocherà in campionato e poi anche in Europa League".