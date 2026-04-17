L'attore Esposito: "Vorrei Conte a vita al Napoli, ma annuso aria di divorzio"
Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l’attore Salvatore Esposito. Di seguito le sue parole: "Ringrazio tutti per gli auguri. Chi non sa quello che è accaduto, potrà vederlo su instagram, adesso pensiamo ad altro, siamo felici, ma adesso pensiamo al Napoli che gioca sabato contro la Lazio
Mi piacerebbe che i vertici del nostro campionato possano vedere da questo turno di Champions League quando sia indietro il nostro calcio e tutto il movimento calcistico. È ora che tutti, dal Presidente della FIGC ai rappresentanti della Serie A, si rendano conto dell’enorme gap che c’è tra il nostro campionato e quello europeo e che facciano qualcosa per colmarlo.
Io sono per Antonio Conte a vita sulla panchina del Napoli, ma negli ultimi tempi sto annusando aria di divorzio tra il tecnico del Napoli e la società. Ci sono dei segnali che mi hanno fatto presagire una probabile separazione. Vedremo!".
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