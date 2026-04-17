Sarri-Napoli, Braglia: "Non ce lo vedo! Non è più quello dei 91 punti"

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Simone Braglia, ex calciatore, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del suo intervento a Tmw Radio

Simone Braglia, ex calciatore, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del suo intervento a Tmw Radio

Gasperini oggi è intervenuto in conferenza stampa, riaccendendo il dibattito sul rapporto con Ranieri. Tu che idea ti sei fatto? "Gasperini penso che abbia perfettamente ragione in questa situazione. In passato ha dato identità al Genoa e all'Atalanta e l'obiettivo sarebbe quello di fare lo stesso a Roma. Il clima nella capitale però non è facile e ora bisognerà capire se i risultati finali incideranno o meno. A livello di dichiarazioni Gasperini comunque non è mai stato insultante in questo periodo, casomai ad attaccare è stato Ranieri. Io mi aspetto che la società possa voler voltar pagina e mandare via tutti e due".

Leao cosa dovrebbe fare a fine stagione? "È un giocatore che da dopo l'anno dello scudetto non ha mai veramente espresso le sue potenzialità. Alla fine del campionato il Milan potrebbe capitalizzare con una cessione. Detto ciò penso che il Milan sia una delle squadre che più si è involuta, peraltro avendo un solo impegno a settimana. È vero che Allegri ha un grande passato, ma bisogna sempre considerare il presente. Dall'opinione pubblica ha ricevuto di più rispetto a quello che ha dato negli ultimi anni. Lo vedo casomai per la Nazionale, dato che sa gestire bene i rapporti".

Sarri viene accostato anche al Napoli fra le tante. Tu dove lo vedresti meglio? "Non lo vedo a Napoli perché il Sarri dei 91 punti è un Sarri diverso da quello attuale. Lui ha preso una Lazio che l'anno scorso iha sfiorato il quarto posto e aveva una squadra di tutto rispetto anche quest'anno. I giocatori venduti a Gennaio in realtà sono andati via già quando il rendimento non era stato eccelso".

L'Inter dovrebbe privarsi di Bastoni a fine stagione? "Per me deve rimanere e qui mi appello alla bravura di Chivu. È l'allenatore che ha fatto ritrovare autostima alla squadra e per questo se fossi in Bastoni rimarrei",