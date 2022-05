Auriemma: "Altro che gratis, Bernardeschi costa ed è fuori dai parametri del Napoli!"

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte e Tuttosport, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' si è espresso così come riportato sul suo sito

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte e Tuttosport, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' si è espresso così come riportato sul suo sito: "Bernardeschi al Napoli a parametro zero non costa di meno, anzi molto di più. Guadagna 4 milioni di euro netti, se arriva a parametro zero vorrà sicuramente l’ingaggio aumentato almeno a 5 milioni annui ed il Napoli non vuole più spendere tanto per gli stipendi. Il Napoli preferisce pagare un costo alto per il cartellino su cui può fare ammortamento di bilancio piuttosto che per l’ingaggio: questo è soltanto un costo".