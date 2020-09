Auriemma attacca: "Chi ha organizzato la truffa Suarez? Magistratura punisca i mandanti!"

Continua a tenere banco il caso legato alla truffa legata all'esame di italiano di Luis Suarez. Raffaele Auriemma, noto giornalista, ha commentato la vicenda tramite Twitter: "La vera domanda è: chi ha organizzato la truffa per l’esame di italiano di Luis Suarez? Non basta punire i professori infedeli e pizzicati attraverso le intercettazioni telefoniche: ora la Magistratura dovrà farsi dire chi erano i mandanti che avevano apparecchiato questo imbroglio per permettere all’attaccante uruguaiano di prendere il passaporto italiano".

