Auriemma: "Basito dalle parole di Rizzoli su Llorente-Kjaer, da oggi è concesso il wrestling"

Il giornalista Raffaele Auriemma, è intervenuto nella trasmissione "Tutti convocati" in onda su Radio 24 in merito alle parole di Rizzoli sul rigore non fischiato a Llorente in Napoli-Atalanta: "Llorente-Kjaer è rigore. Se Rizzoli dice che è fallo di Llorente io resto basito. Non capisco più nulla. Se hanno cambiato la regola ce lo dicessero. Quindi, da oggi: metà calcio e metà wrestling. Il difensore può buttarsi sull'attaccante".