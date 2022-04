Auriemma: “Gara feroce con la Fiorentina, il Napoli deve far capire chi comanda al Maradona!”

"Napoli deve imporsi con il gioco e con il modo di stare in campo per far capire chi comanda al Maradona".

"Con la Fiorentina mi aspetto una gara feroce da parte di entrambe perché i viola, da parte loro, vogliono entrare in Europa. Napoli deve imporsi con il gioco e con il modo di stare in campo per far capire chi comanda al Maradona". È l'auspicio del giornalista napoletano, Raffaele Auriemma, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

Tornando sulla possibilità che Osimhen lasci il Napoli a fine stagione, peraltro lanciata dallo stesso Auriemma, il giornalista ha spiegato che il nigeriano "a gennaio fu chiesto dal Newcastle, ma non andrà mai lì perché non è una destinazione che lo aggrada. Discorso diverso se la società inglese riuscisse a prendere gente come Neymar e altri campioni".

A sette gare dalla fine con l'obiettivo scudetto vivo più che mai, "questo Napoli è più simile a quello che vinse il secondo scudetto con la rimonta sul Milan, ma in ottica mercato faccio fatica a pensare ad investimento da 40-50 milioni con un ingaggio 5 milioni e mi riferisco a Zaniolo che però non credo che venga a Napoli. In questa parte finale di campionato, spero che ci sia la contemporaneità per gruppi di squadre, a seconda degli obiettivi, nelle ultime quattro giornate. Guardandomi indietro però, rispetto al 'tabu' Maradona' che bisogna assolutamente sfatare, le sconfitte con Empoli e Spezia gridano vendetta perché, almeno pareggiandole - ha concluso Auriemma - avremmo due punti in più in classifica".