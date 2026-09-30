Sky, Biolchi lancia Vergara: “Tra le linee può scompaginare i piani della Francia”

Biolchi propone Vergara trequartista contro la Francia alle spalle della coppia d’attacco formata da Kean e Pio Esposito.

In vista di Francia-Italia di Nations League, il giornalista di Sky Alessandro Biolchi, intervenuto nel corso di Sky Sport 24, ha proposto una possibile soluzione tattica per gli azzurri con Antonio Vergara alle spalle di due attaccanti. “Visto che ho Vergara, che può fare anche il trequartista, è vero che giochi contro la Francia e fare le prove è sempre un po' un azzardo, ma Vergara che gioca tra le linee e due punte Kean e Pio Esposito è proprio una cosa così fuori dal mondo? A me non dispiacerebbe”. Secondo Biolchi, dunque, il talento del Napoli potrebbe essere utilizzato tra le linee per supportare contemporaneamente Moise Kean e Pio Esposito.

“Vergara tra le linee può scompaginare i piani della Francia”

Il giornalista non considera incompatibili i due centravanti, sottolineando soprattutto le caratteristiche di Pio Esposito: “Io però non credo che siano incompatibili, perché Pio non è il finalizzatore alla Haaland, non è quello che sta dentro l'area per buttarla dentro, è uno che che esce spalle alla porta, fa salire la squadra e sa dare gli assist come ha fatto con Kayode. E potrebbe farlo tranquillamente anche con Kean”. Da qui l’idea di schierare Vergara alle loro spalle: “Ecco perché mi è venuta questa idea un po' malsana di avere il trequartista, che giocando tra linee magari può scompaginare un po' i piani della Francia, e due punte che tutte e due sono forti”.