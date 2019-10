Auriemma: "La gara col Verona ci farà capire la reazione dello spogliatoio alle parole di ADL"

"Tutti a chiedersi: ma questa turbolenza in casa Napoli, quale reazione provocherà nella squadra? Le parole di De Laurentiis hanno acceso il clima di uno spogliatoio che era già bello caldo con le continue polemiche tra Insigne e Ancelotti, le tribune punitive e le convocazioni frequenti di Mino Raiola per fare da paciere". E' quanto scrive Raffaele Auriemma su Sportmediaset in vista della sfida di quest'oggi col Verona: "Poi, come reagiranno Callejon e Mertens dopo le accuse di preferire una vita di m...a in Cina piuttosto che campare come due re a Napoli senza diventare così ricchi come in Asia si potrebbe? E Milik, che ha confessato di sentirsi amareggiato per un modulo che vorrebbe fosse diverso e quel gol che ancora non è riuscito a segnare? La risposta arriverà oggi, per mano di un Verona che prende pochi gol (seconda miglior difesa del campionato) ed insidioso abbastanza in trasferta per aver vinto a Lecce, pareggiato a Cagliari e perso soltanto di misura (2-1) in casa della straripante Juventus. Può darsi che l’effervescenza partenopea possa generare il carburante necessario per rimettere in moto una squadra un po’ appassita di recente e capace solo di incassare due pareggi scolorati a Genk ed in casa del Torino. Anzi, non avranno altra strada gli azzurri, se non quella dell’orgoglio per cancellare il periodo-ni e restituire alla tifoseria la sensazione che, sì, è ancora possibile dare la caccia a Madame in fuga".