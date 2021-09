Auriemma: "Napoli fantastico grazie a Spalletti. Classifica rispecchia i valori"

Raffaele Auriemma sul suo canale ufficiale Youtube ha commentato la vittoria del Napoli sul Cagliari: “Napoli fantastico, un allenatore che trovato il modo per accordare tutti gli strumenti di questa orchestra perfetta. Azzurri primi in classifica a punteggio pieno, migliore difesa del campionato che ha preso solo due gol, certamente evitabili. Ricordiamo il retropassaggio di Manolas a Morata, quello era più che evitabile.

Credo che questa classifica rispecchi davvero quello che stia succedendo: Napoli prima in classifica, il Milan è un’ottima squadra che insegue e l’Inter già a -4. Se questo Napoli continuerà a mantenere questo livello di gioco e di qualità, può arrivare fino in fondo a lottare per lo scudetto.

Per vincere lo scudetto servono anche altri espedienti come un po’ di fortuna, qualche spintarella al momento opportuno. Vedremo se gli azzurri riusciranno ad ottenere tutto questo. Intanto celebriamo il mito di Victor superman Osimhen, sei gol nel giro di dieci giorni”.