Auriemma: “Se ADL vende Koulibaly, sapete dove vanno i 40mln?”

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Marte, nel corso della sua trasmissione 'Si gonfia la rete' si è espresso così: "I tifosi pensano che il presidente Aurelio De Laurentiis voglia cederlo per mettersi tanti soldi in tasca? Non è così. Se De Laurentiis vende Koulibaly a 40 milioni, i soldi non vanno a De Laurentiis, ma in riserva di bilancio per la società. Il calcio funziona in questo modo: i presidenti non ci guadagnano direttamente, le cifre introitate vanno utilizzate per il club. E la speranza è che vengano usati per comprare altri calciatori forti".