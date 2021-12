Auriemma su Insigne: "E’ in uscita, lecito attendersi un gennaio senza di lui”

Il giornalista napoletano Raffaele Auriemma, intervenendo nella puntata odierna di Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, parla così di Insigne: “È lecito attendersi un gennaio senza il capitano che è un calciatore in uscita. Se offrissero 20 milioni, il Napoli può fare festa. Ma c'è anche la possibilità che resti fino a giugno perdendolo a zero perché da gennaio il cartellino è, di fatto, in mano al calciatore".