Austria, il ct Rangnick esalta il Napoli: “Fin qui ha avuto una stagione spettacolare”

Che giudizio dà su questa Serie A e sul Milan di Pioli? E’ questa una delle domande a cui ha risposto Ralf Rangnick, commissario tecnico dell'Austria nella conferenza di presentazione della gara di domani contro l’Italia: "Anche noi nella nostra rosa abbiamo chi gioca in Serie A, come Posch e Arnautovic. Le guardiamo le partite della Serie A ed è un campionato molto importante. Il Napoli fin qui ha avuto una stagione spettacolare, è praticamente imbattuto. Il Milan ha vinto lo Scudetto, è andato avanti in Champions League e negli ultimi 2-3 anni ha lavorato veramente bene"