Avv. Fimmanò sicuro: “Uno dei fondi che non prenderà il Milan si fionderà sul Napoli”

Nel corso della trasmissione ‘L’InFedele’ su Televomero, è intervenuto il legale della Salernitana, l’avvocato Francesco Fimmanò: “Sul Milan ci sono tre importanti ipotetici acquirenti, uno dei tre fondi che non riuscirà ad acquistare il club rossonero sarà interessato al Napoli. Il Napoli è la seconda scelta di RedBird, che per una serie di ragioni non riuscirà a prendere il Milan e ci proverà il club di De Laurentiis. Essendo il valore del Milan di circa 1.1 miliardi di euro, il Napoli vale circa 600-650mln.

La direzione presa ormai è questa, si dovrà solo trattare. Il fondo compra in base ai multipli della capacità reddituale che possa realizzare, tra qualche mese il Napoli sarà all’apice del valore potenziale della vendita grazie agli introiti per la Champions e ad una probabile cessione di Koulibaly. Il difensore costa al Napoli circa 13mln lordi, che in tema di conto economico costa molto di più rispetto a Osimhen, che si può vendere tranquillamente tra un paio d’anni”.