Azzi: "Per il Napoli un bagno d'umiltà. I big non hanno dato il buon esempio..."

Marco Azzi, giornaolista de La Repubblica, ha commentato la sconfitta del Napoli per mano dell'AZ Alkmaar attraverso Twitter: "Un bagno d'umiltà, utile al Napoli per ripartire dal basso. I big non hanno dato il buon esempio. Decisivi gli errori di Koulibaly e Mertens. Ma le sofferenze contro le difese chiuse sono un problema cronico, a cui ora Gattuso dovrà trovare una soluzione".

Un bagno d'umiltà, utile al #Napoli per ripartire dal basso. I big non hanno dato il buon esempio. Decisivi gli errori di Koulibaly e Mertens. Ma le sofferenze contro le difese chiuse sono un problema cronico, a cui ora #Gattuso dovrà trovare una soluzione #NapoliAZ #EuropaLeague pic.twitter.com/0CYYKrFln3 — Marco Azzi (@marcoazzi66) October 22, 2020