Bacconi: "Per il salto di qualità il Napoli deve avere difensori capaci di fare 3 passaggi"

Nel corso di 'Radio Goal', l’esperto di tattica Adriano Bacconi, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sull’uscita dal basso: “Si critica solo quando si vedono i gol presi per gli errori, in realtà il Napoli contro il Bologna ha fatto ha sbloccato il risultato proprio grazie all’uscita dal basso. Il Napoli deve buttare sempre via la palla consegnandola agli avversari o può provare a costruire dal basso facendo tre passaggi? Vedendo come stanno impostando il gioco la Juve e le grandi d’Europa, il Napoli se vuole fare il salto di qualità deve organizzarsi. Per questo la soluzione non può essere buttare la palla in avanti, soprattutto se hai Mertens e Insigne. Se il Napoli vuole avere ambizioni deve avere difensori capaci di fare tre passaggi.

Osimhen? Il giocatore non è ancora a posto e non ha quella potenza per difendersi dal contrasto con l’avversario. Resta comunque la sua velocità, che è la sua qualità migliore. E’ al 50% della condizione, e siccome è un giocatore che basa tutto su quella, ora non si può giudicare. Credo che tra un paio di mesi si possa dare un giudizio completo”.