Bacconi punge Conte: “De Bruyne vicino ai centrali a costruire non potrà mai esprimersi”

vedi letture

Adriano Bacconi a Tele A si esprime sul rendimento di De Bruyne dopo la prova di San Siro e in generale dopo le prime uscite stagionali e lo fa partendo da alcuni dati e da alcune mappe in cui si nota che il numero 11 del Napoli sia spesso vicino ai difensori in fase di costruzione: "De Bruyne sta dietro agli ultimi difensori, escluso dal gioco. Lui è lontano dalla zona dove è possibile rendersi pericoloso. De Bruyne è sempre in mezzo ai difensori, è fuori dal traffico.

Quello che veramente manca è lo scambiarsi la posizione in campo. Sono lì come se giocassero a subbuteo e così sei prevedibile. In quel ruolo De Bruyne non potrà mai essere decisivo e non potrà mai esprimere le sue qualità e fa passaggi in orizzontale come un esordiente".