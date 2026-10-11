Badiashile convince, Allegri: "Non si diventa brocco per un errore! Con l'Inter colpa mia..."

Allegri difende Badiashile dopo le critiche per l’Inter: il difensore non è in discussione e il tecnico si assume le responsabilità per l’errore di Milano

Dopo le critiche ricevute per l’errore contro l’Inter, Benoît Badiashile ha risposto sul campo con una prova convincente contro il Frosinone. Massimiliano Allegri ha difeso con decisione il centrale francese, prendendosi anche parte della responsabilità per quanto accaduto a San Siro e ribadendo la propria fiducia nelle qualità del difensore.

Allegri su Badiashile: “Non è diventato un brocco”

A DAZN, Allegri ha dichiarato: “Non è che perché ha sbagliato una volta era diventato un brocco. Uno o è bravo o è scarso. Gli errori li facciamo tutti, ma con l'Inter ho sbagliato io. Poi ha un passaggio meraviglioso. Questa deve essere la normalità, non dobbiamo esaltarci”. Il tecnico aveva espresso lo stesso concetto anche a Sky Sport: “Non si possono giudicare i giocatori su un errore. Nel calcio sbagliamo tutti e a volte capita che l'errore ti costano la partita. A Milano potrei aver sbagliato io, magari era meglio metterne uno senza spostare gli altri. Un giocatore va valutato per quello che è e per quello che fa durante la stagione. Il giocatore non è in discussione”.