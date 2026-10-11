Allegri sincero con Lang: "Ha fatto meno di quel che può e la responsabilità è sua"

Allegri sprona Lang dopo il gol al Frosinone: per il tecnico l’olandese ha fatto meno di quanto poteva e deve chiedere di più a sé stesso.

Dopo il gol contro il Frosinone, Noa Lang ha fatto parlare di sé non soltanto per la prestazione, ma anche per le dichiarazioni sul diverso rapporto avuto con Antonio Conte e Massimiliano Allegri. L’olandese ha spiegato di sentire maggiore fiducia con l’attuale tecnico e di ricevere da lui più indicazioni sul lavoro da svolgere. Nel post partita, Allegri è tornato proprio sul rendimento dell’esterno, scegliendo però di responsabilizzarlo e chiedendogli ancora di più.

Allegri su Lang: “Ha fatto meno di quello che poteva”

A DAZN, Allegri ha dichiarato: “Ognuno ha il proprio carattere. Cerco di parlarci, gli ho detto che finora ha fatto meno di quello che poteva fare e che questo era responsabilità sua, non di altri. C'è un detto che dice 'Aiutati che Dio ti aiuta'. Deve chiedere di più a sé stesso”. Il tecnico azzurro, quindi, punta il discorso sulla responsabilità individuale del giocatore e sulla necessità di alzare ulteriormente il livello delle proprie prestazioni.