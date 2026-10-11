Moviola Gazzetta: rigore molto generoso, ma giusto farlo ripetere

La moviola di Napoli-Frosinone: giudicato molto generoso il rigore assegnato su Hojlund, corretto però non richiamare Feliciani al VAR.

Fa discutere soprattutto il rigore assegnato al Napoli al 25' del primo tempo contro il Frosinone. Secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport, sul contatto tra Hojlund e Cittadini "l'impatto pare lieve e il penalty concesso da Feliciani molto generoso, ancor più sulla base delle direttive diramate da Orsato". Corretto, però, il mancato intervento del VAR: il contatto esiste ed è stato valutato direttamente dall'arbitro, dunque non si configura un chiaro errore.

Giusto ripetere il rigore, regolare il gol di Lang

Corretta anche la decisione di far ripetere il rigore dopo la parata di Palmisani: prima della conclusione di Hojlund entrambi i piedi del portiere non sono più sulla linea di porta. Nessuna irregolarità, invece, in occasione del 2-0 di Lang: il precedente contatto tra Palmisani e Di Lorenzo viene considerato una normale dinamica di gioco. Sul piano disciplinare mancano infine due ammonizioni: una a Badiashile per una strattonata prolungata e una a Raimondo per un intervento fuori tempo.