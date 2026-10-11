Lucca bocciato? Allegri lo protegge: "È in difficoltà, va aiutato! Il gruppo lo stima"
Lorenzo Lucca sta attraversando un momento complicato, ma Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di lasciarlo indietro. Dopo il successo contro il Frosinone, il tecnico del Napoli ha parlato dell’attaccante azzurro, riconoscendone le difficoltà ma sottolineando allo stesso tempo la fiducia che tutto il gruppo continua a riporre in lui.
Allegri su Lucca: “Ora è in difficoltà, dobbiamo aiutarlo”
In conferenza stampa Allegri ha dichiarato: “Sono contento di loro Neres e Badiashile, del rientro di McTominay, di Hojlund e di Lucca quando è entrato, anche se ha sbagliato qualcosa. Ora è in un momento di difficoltà, va aiutato, ma deve sapere che tutto il gruppo ha grande stima di lui”. Parole chiare da parte dell’allenatore, che prova così a proteggere Lucca in una fase delicata della sua carriera.
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