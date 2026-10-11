Badiashile a Dazn: "Allegri tra i migliori in fase difensiva. Ho imparato la parola 'calma'"

Badiashile promuove il suo debutto da titolare al Maradona e spiega la scelta Napoli: anche il lavoro difensivo di Allegri ha inciso.

Il debutto da titolare al Maradona lascia sensazioni positive per Benoît Badiashile, protagonista nel 3-0 del Napoli contro il Frosinone. Il difensore francese, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato della sua prestazione, del lavoro con Massimiliano Allegri e del percorso di crescita intrapreso in azzurro. Di seguito le sue parole.

Badiashile dopo Napoli-Frosinone

"Sono veramente felice di aver fatto la mia prima partita con Napoli qui al Maradona, c'è davvero una bell'atmosfera. E sono felice della vittoria".

Sei stato bravo nell'uno contro uno.

"Era difficile contro l'Inter perché non giocavo da un po' di tempo. Anche oggi non era facile, ma è andata bene".

Allegri è tra i migliori allenatori dal punto di vista della fase difensiva. Cosa ti dice per migliorarti?

"Sapevo bene che da questo punto di vista Allegri era uno dei migliori, anche per questo sono venuto qua. Stiamo lavorando sulle mie mancanze ogni giorno e sto cercando di migliorare".

Allegri ti ha già insegnato la parola 'calma'?

"Sì, ormai l'ho imparata, la ripete ad ogni allenamento e ad ogni partita".

Quale posizione in difesa preferisci?

"Al Chelsea giocavo a quattro, al Monaco giocavo a tre. Ma la cosa più importante è il contesto di squadra".