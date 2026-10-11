Allegri su De Bruyne: "Se gioca da play diventa ancora più bravo e può allungare la carriera"

Allegri spiega il nuovo ruolo di De Bruyne: nei due di centrocampo il belga può avere più vantaggi e, da play, potrebbe persino allungare la carriera.

La doppietta contro il Frosinone ha certificato la crescita di Kevin De Bruyne, protagonista anche in una posizione più arretrata rispetto alle precedenti uscite. Massimiliano Allegri ha spiegato perché vede il belga particolarmente efficace nei due di centrocampo, sottolineando i vantaggi che può ottenere ricevendo il pallone più lontano dalla zona offensiva.

De Bruyne, Allegri spiega il nuovo ruolo: “Da lì ha troppi vantaggi”

A DAZN, Allegri ha spiegato: “Stasera De Bruyne ha fatto un'ottima partita nei due di metà campo. Giocando lì lui ha troppi vantaggi rispetto che giocare là davanti. Stasera ha fatto due gol e tante giocate importanti”. A Sky Sport il tecnico ha aggiunto un altro possibile sviluppo per il futuro: “Giocatore straordinario: se si mette a fare il play diventa ancora più bravo e può allungare la carriera. A lui piace divertirsi davanti e stasera ha fatto una gran partita”. Allegri ha infine sottolineato anche la crescita atletica del belga in conferenza stampa: “Kevin sta crescendo di condizione, ha fatto una buona partita”.