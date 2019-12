Bagni: “Ancelotti lascerà da gran signore dopo la qualificazione”

La situazione delicata in casa Napoli, alla vigilia del match contro il Genk, tiene banco tra gli addetti ai lavori. Salvatore Bagni, ex giocatore azzurro, ha parlato ai microfoni di Tele A, commentando proprio il momento degli azzurri ed il futuro di Carlo Ancelotti: "De Laurentiis lo voleva per 10 anni, Ancelotti domani potrebbe lasciare con una vittoria o comunque con la qualificazione. Ancelotti ha provato a raddrizzare la situazione, ha capito che non c’è reazione, non ha più in mano la squadra e vedremo da gran signore come lascerà".