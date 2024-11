Bagni: "Conte? Non mi aspettavo potesse fare così bene. Buongiorno? E' un bel vedere"

Intervistato dai taccuini del Corriere dello Sport, l'ex centrocampista di Napoli ed Inter Salvatore Bagni ha fatto il punto della situazione sulla corsa al primo posto in campionato. Scrutando al microscopio l'effetto Antonio Conte alle pendici del Vesuvio e rilasciando qualche considerazione personale sulla campagna acquisti estiva degli azzurri.

La classifica è quella che si aspettava all'inizio del campionato?

"Non mi aspettavo che Conte potesse far subito così bene in così poco tempo. Aveva raccolto la squadra arrivata decima che col Verona all'esordio ancora aveva scorie dell'ultima stagione. Invece in pochissimo tempo ha fatto un lavoro straordinario, è entrato subito in sintonia con i giocatori, ha creato un gruppo che gioca da squadra, vince o perde da squadra, attacca o difende da squadra".

Chi l'ha sorpresa di più dei nuovi?

"Direi McTominay, ma in realtà per me non è una sorpresa. Arrivava dal Manchester United, è quel giocatore lì, lo conosciamo. Ma la sorpresa è stata il suo inserimento immediato nei meccanismi. Ha permesso a Conte di giocare in modo diverso. È entrato subito in sintonia con la squadra. Ma vorrei citare anche Buongiorno, un giocatore semplicemente strepitoso. Anche lui non mi ha sorpreso, ma quando passi dal Torino al Napoli qualcosa puoi pagare. Lui invece è lo stesso di sempre e conferma che quando si fa riferimento alla parola “ambientamento”, in realtà si parla del nulla perché se uno è bravo è bravo sempre e non ha bisogno di chissà quanto tempo per imporsi. Buongiorno è un bel vedere in campo, sia per gli interventi che per i comportamenti sempre corretti con i compagni e gli avversari".