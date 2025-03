Bagni: “Kvara è un fenomeno, probabilmente con lui ora il Napoli sarebbe primo”

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Salvatore Bagni ha parlato del Napoli e di cosa non abbia funzionato: "La cessione di Kvara, che appartiene però alle dinamiche del mercato nelle quali non entro. Ma io immagino cosa sarebbe stato il Napoli con quel fenomeno lì. Ho visto Psg-Liverpool e Liverpool-Psg, un calciatore totale, che pure a destra faceva male agli avversari. Ha segnato un gol di una bellezza rara, annullato per fuorigioco di un’unghia o forse anche meno.

E’ il quarto marcatore della squadra, ed è andato via da due mesi. Ha segnato anche in tempi di carestia, come nel campionato chiuso al 10° posto. Potremmo star qui a parlare per ore di uno che sposta i valori, in maniera anche netta, e che Conte non ha più. Ci fosse stato, non dico che avrebbe vinto il campionato ma probabilmente ora sarebbe primo".

L'ex centrocampista si è poi soffermato sulla lotta scudetto e sul calendario di Napoli e Inter: "Conte ritrova Neres e Inzaghi perde qualche pilastro. Le gare infrasettimanali consumano e in Coppa Italia non c’è una sfida qualsiasi, ma il derby. Ma comunque, a prescindere da ciò, conoscendo la forza interiore del tecnico del Napoli, so che chiederà ai suoi di crederci sino alla fine: non c’è alcun motivo per dubitare che lo ascoltino, perché lui sa essere persuasivo".