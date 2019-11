Bagni ricorda il ritiro di Vietri: "Da uomini ci dicemmo tutto e le cose migliorarono"

Salvatore Bagni, ex leader dello spogliatoio del Napoli, considerando la situazione attuale del Napoli dopo il caos ritiro ha parlato del ritiro dei suoi anni al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quel ritiro a Vietri fu molto importante, ma i ritiri di una volta erano molto diversi, non c'erano tutte le cose che ci sono oggi. Il ritiro aiuta se tutti si aprono e quello dipende dal carattere delle persone. Non è semplice aprirsi e dire cose scomode, nei confronti di qualcuno o su cose che erano uscite. Bisogna fare gli uomini. Se veramente ci si vuole migliorare bisogna dirsi tutto, ma davvero tutto. Dopo quel ritiro i risultati divennero positivi e non fu casuale. Tra le cose che si dicevano c'era anche quella per cui io non passavo il pallone a Maradona, ma era una stronzata visto che lui era quello che ci faceva vincere le partite".