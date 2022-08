Bagni si sbilancia su Kvara: "Ecco quanti gol può segnare"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Napoli Salvatore Bagni parla così di Khvicha Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Napoli Salvatore Bagni parla così di Khvicha Kvaratskhelia: "Le sue doti tecniche non si discutono. Ha anche un altro pregio: la sfrontatezza. Non ha paura di puntare l'uomo per saltarlo, ci proverà sempre. Per me può arrivare senza problemi in doppia cifra, se poi comincia a segnare anche di testa..."