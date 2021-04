Bagni su Gattuso: "Bravo a capire che non poteva giocare così per 38 partite"

Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” su Tele A, è intervenuto l'ex azzurro Salvatore Bagni: “Ho sempre creduto nel lavoro di Gattuso anche quando le cose andavano male. E’ andato sempre avanti con le proprie idee, sin dall’inizio ha puntando sul 4-2-3-1, prima con le quattro punte e poi con Zielinski trequartista. Non ha ascoltato nessuno, finora i fatti sono questi e gli hanno dato ragione. Inizialmente voleva far giocare insieme Mertens e Osimhen, ma è stato molto bravo a capire che non poteva giocare così per 38 partite se no i centrocampisti si sarebbero stremati”.