Bagni svela: “Tre anni fa proposi Kim in Inghilterra, costava 5mln ma nessuno lo prese!"

"Parlare di scudetto è presto, siamo appena alla settima giornata, ma per come stanno andando le altre e per come gioca il Napoli è giusto crederci". Predica equilibrio, Salvatore Bagni, che ai taccuini del Corriere dello Sport si è soffermato sul brillante avvio di stagione dei campani. C'è un giocatore in particolare che sembra aver colpito l'ex giocatore azzurro: "Kim, e sa perché? Tre anni fa lo feci chiamare da un mio collaboratore per avere informazioni, volevo proporlo in Inghilterra. Lui era appena passato dal Jeonbuk Hyundai al Beijing Guoan per cinque milioni, ma non ci fu riscontro da parte di nessuno, non solo dai club inglesi, infatti l’anno dopo, a 24 anni, è andato al Fenerbahce per soli tre milioni. Vuol dire che nessuno si era ancora accorto delle sue potenzialità. Complimenti a Giuntoli".