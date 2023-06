Baiano avverte: "Giuntoli ha contratto, ADL non è predisposto a farlo partire"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Baiano, allenatore ed ex calciatore del Napoli

Festa scudetto può dirsi rovinata dalle voci di mercato?

“Bisogna festeggiare perché il Napoli ha dominato in lungo e in largo questo campionato. Ovviamente, c’è un po’ di preoccupazione. L’addio dell’allenatore è sicuro, mentre Giuntoli è legato al Napoli da un contratto ed il presidente non pare disposto a lasciarlo andare. Non sarà semplice trovare un direttore sportivo capace come Giuntoli ed un tecnico che possa sostituire uno straordinario Spalletti. Il futuro allenatore potrà giovare di un gruppo forte, anche se pure sui giocatori prevale qualche dubbio. Kim è ormai in partenza, su Zielinski ed Osimhen sussistono dubbi di mercato. Il club ha già dimostrato di saper sopperire ad addii eccellenti nella passata stagione, anche se sostituire pezzi da novanta come Victor e Kim non è affatto cosa semplice”

È d’accordo con la soluzione di continuità, dichiarata dal presidente De Laurentiis, sul 4-3-3?

“Secondo il mio punto di vista è giusto continuare con questo modulo, che possa essere il 4-3-3 o il 4-2-3-1.

È una squadra da 4-3-3, perché il 4-2-3-1 esige un centrocampista in più quando si è chiamati a fronteggiare squadre di un certo livello. Il presidente, a mio parere, fa bene a ricercare continuità tattica. È vero che i numeri contano fino ad un certo punto, ma a fare la differenza sono soprattutto i giocatori. Se un calciatore viene impiegato in un ruolo che non sente suo potrebbero risentirne le prestazioni”

Italiano pronto al grande salto?

“Italiano ha dimostrato di essere uno dei migliori giovani allenatori. Per quanto fatto vedere a La Spezia, con una salvezza miracolosa, ed a Firenze, riportando i Viola in Europa dopo anni di delusioni, direi di sì. Nella prima parte di stagione la squadra toscana ha faticato denotando scarsa propensione al doppio impegno, giocando – di fatto – senza attaccanti. Cabral e Jovic hanno salvato la stagione segnando in Conference dove, parliamoci chiaro, giocano squadre di Serie C… I traguardo raggiunto sinora, però, sono dalla parte del tecnico”