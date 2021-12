Baiano difende il Napoli: "Senza tanti big non ha subito un tiro, erano due pareggi!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, l'ex azzurro ed allenatore Ciccio Baiano ha commentato l'ultimo ko del Napoli: "E' difficile vedere una sconfitta senza subire un tiro in porta. Un autogol ha condannato il Napoli, ma sia con lo Spezia che con l'Empoli solitamente quando va proprio male alla fine pareggi. I risultati sono troppo penalizzanti per il Napoli, al di là delle assenze che sono importanti. Il crollo è arrivato però quando sono mancati elementi come Osimhen, Fabian, Insigne, Anguissa, Koulibaly, alcuni sono insostituibili. La rosa può essere formata da grandi giocatori, ma fino a quando c'erano quelli giocavano loro, un motivo ci sarà. Ci sono dei periodi in cui segni e fai gol al primo tiro, altri in cui non segni mai, capita, l'importante è creare".