Baiano: "L'intesa tra Kvara e Osimhen è bellissima, mi ricorda la mia con Batistuta"

L’allenatore ed ex azzurro Francesco Baiano è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli Sempre': "Quello di quest'anno è un Napoli completo e europeo. Secondo me Di Lorenzo, in questo momento, è il laterale destro più forte d'Europa e non solo. E penso che in questo momento il Napoli è la squadra che gioca meglio in Europa, più del Manchester City. Spalletti sta facendo un lavoro straordinario. Nessuno poteva aspettarsi un Kim così preparato, i miglioramenti di Lobotka, nessuno poteva pensare ad un Kvaratskhelia così. E ovviamente determinante è stato il lavoro di Spalletti.