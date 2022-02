Ballotta assolve Ospina: “E’ stato tradito dal vento, tornerà subito ai suoi livelli”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex portiere della Lazio Marco Ballotta: “Non si può giudicare un giocatore da una partita. Si guarda nell’arco di vari campionati per vedere se uno portiere è bravo. E’ stata una domenica negativa per le prime tre e non solo per i portieri. L’esperienza fa la sua parte. il giovane inesperto può fare il doppio errore consecutivo per la foga di recuperare dal precedente. Chi ha esperienza, invece, sa che un errore si può commettere e torna subito ai livelli propri e alla normalità. Con il vento a favore o contrario, i tempi sono diversi con il pallone che può arrivare in anticipo o in ritardo. Sono errori così banali che non possono essere giudicati tali. Non si può giudicare un portiere da un errore del genere“.