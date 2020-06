Ballotta consiglia Meret: "Ha bisogno di giocare, se il Napoli non gli darà fiducia..."

Marco Ballotta, ex portiere tra le altre anche dell'Inter, si esprime così durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com: "A Meret che consiglio dà per il futuro? Deve sicuramente giocare e potrebbe tranquillamente farlo anche nel Napoli. Si vedrà quel che succederà in campionato però lui come tutti ha bisogno di giocare. E' giovane, deve farsi vedere, farsi le ossa e se il Napoli non gli dà fiducia va fatta un'altra considerazione".