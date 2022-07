Ballotta su ADL: "Bisognerebbe fare qualcosina in più per raggiungere determinati traguardi"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere, tra le tante, di Lazio e Inter

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere, tra le tante, di Lazio e Inter: "Sappiamo che per i tifosi è sempre bello vincere, ma bisogna osservare anche i conti della società, anche se questo è un ragionamento complicato da comprendere per i tifosi. Naturalmente dispiace per l'occasione sciupata dal Napoli nella scorsa stagione, poi bisogna analizzare gli aspetti su cui migliorare. Il club azzurro attualmente si trova un gradino più in basso rispetto ad altri per vincere il campionato. Bisognerebbe fare qualcosina in più per raggiungere determinati traguardi, ma i tifosi partenopei dovrebbero essere ugualmente soddisfatti".