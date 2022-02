Bargiggia fa mea culpa: "Mi sbagliavo su Spalletti! Osimhen? Napoli ha detto 'no' al Newcastle"

Paolo Bargiggia, noto giornalista, ha commentato così il successo del Napoli a Venezia nel corso del suo intervento su 1 Station Radio: "Il Napoli con lui in campo ha una media di 2.75 a partita, quasi solo vittorie. E' un generoso, ogni volta che gioca fa gol. Il timore ragionato del Napoli di riuscire a tamponare le assenze della Coppa d'Africa è stato superato agevolmente. Lui non c'è andato e lui ha dato subito un contributo appena è stato messo in campo. Sabato se Koulibaly se la sente di giocare partirà dall'inizio, Anguissa forse inizierà a partita in corso. I segnali sono questi, ricordiamoci che erano arrivate delle proposte per Osimhen dal Newcastle, ma il Napoli non ha voluto portare avanti la trattativa.

Il Napoli comunque è la seconda miglior difesa d'Europa, in Italia è primo per possesso palla e la squadra che subisce meno occasioni da gol. Va fatto un grande elogio a Spalletti, faccio mea culpa perché dopo l'esperienza all'Inter ed i due anni di fermo pensavo si fosse arrugginito ed invece è tornato con una voglia di migliorarsi ed apprendere e quindi per uno della sua età è veramente lodevole. Questo non si riscontra in Allegri ad esempio, che è tornato involuto. Spalletti si crea ora meno alibi e quindi trasmette sensazioni diverse alla squadra".