Bargiggia: “Il problema sarà tra 2 anni: il Napoli non avrà soldi e dovrà rifondare squadra”

Il giornalista Paolo Bargiggia, nel corso della sua intervista ai microfoni di TuttoAtalanta.com, ha analizzato anche la situazione in casa Napoli: “Il Napoli ha speso più di 300 milioni in due anni sul mercato e di certo non l’avrà fatto alle spalle di Conte, che, al contrario, avrà avallato tutte le scelte. Il problema è che, come al solito, poi non si fida dei giocatori e mette in campo sempre gli stessi.

Ha una squadra logora, con gente non giovanissima, vedi Di Lorenzo, e non riesce a fidarsi dei nuovi. Ha dovuto adattare un modulo per non lasciar fuori De Bruyne ed è andato completamente nel pallone. Il vero problema del Napoli sarà tra due anni, quando, con tutto quello che ha speso, non avrà più soldi ma si troverà a dover rifondare una squadra che non è più giovane. Secondo me De Laurentiis deve aprire una riflessione su questo”.