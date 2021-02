Bargiggia: "Progetto ridimensionato, ecco perché Gattuso non ha rinnovato"

Il giornalista Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale svela il motivo per cui Gattuso ha rifiutato il rinnovo: "Nella prossima stagione, la squadra e il progetto saranno molto probabilmente ridimensionati perché de Laurentiis e la sua famiglia con il Napoli ci campano e non hanno nessuna intenzione di farsi trovare impreparati di fronte al crollo dei conti causa Pandemia. Il meno 18 milioni dell’ultimo bilancio, per capirci, è roba da poco. Il Napoli ha sempre avuto una gran salute ma, per chi ne ha fatto la principale attività di guadagno, meno 18 spaventa e suggerisce di correre ai ripari.

In sostanza, per capirci meglio, la famiglia De Laurentiis non ha più i ricavi di una volta con il cinema e adesso, in pieno Covid, i ricavi stanno a

zero. Sui bilanci del Napoli invece si possono leggere gli emolumenti che vengono divisi tra i membri della famiglia. Il produttore (o ex ormai) cinematografico ha tutto il diritto di fare profitti sul Napoli, è suo e anche di ridimensionare le spese. La piazza deve davvero ringraziarlo per aver preso un club decotto e portato a lottare sempre per il vertice in Italia e anche nell’elitè del calcio europeo.

Questo legittimo cambio di strategia Gattuso lo ha capito. Ma ha anche intuito che De Laurentiis non avrebbe mai ammesso pubblicamente un ridimensionamento del progetto dove in pratica, da Insigne in poi tutti i big sono potenzialmente in vendita. E per questo, l’allenatore non ha voluto sin qui rinnovare il contratto".