Bargiggia su Kim: "Vi svelo i dettagli della clausola rescissoria"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato.





A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato.

Il Napoli ha ingaggiato un calciatore come Raspadori, protagonista con l'Inghilterra: potrebbe essere ceduto in futuro ad un prezzo superiore a Kvara? "Jack è un giovane 2000 italiano. Kvara, tuttavia, avrà una valutazione superiore sul mercato rispetto al giocatore italiano. Quest'ultimo farebbe più fatica ad essere venduto ad un club di un campionato come la Premier, adeguato, invece, per Khvicha".

Similitudini tra Serie A e Premier League? "In entrambi i campionati si sborsano tanti soldi inutili in diverse operazioni di mercato. Si investe tanto, ma non sempre bene. In entrambe le leghe, inoltre, ci sono numerosi stranieri. La Premier, tuttavia, è almeno tre spanne sopra la Serie A per l'intensità delle partite. Poi in Inghilterra possono permettersi di versare tanto denaro per ingaggiare le future stelle del calcio. In Italia, invece, è stato effettuato quasi sempre un passo più lungo della gamba...".

Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Meret... "Non c'è ancora chiarezza circa la durata del prossimo contratto, i segnali che arrivano, tuttavia, procedono lungo questa direzione. L'agente Pastorello ha aperto al rinnovo del suo assistito con il Napoli, la strada è ormai spianata. Alex è un ragazzo sensibile, un'ulteriore pressione è derivata anche dalla decisione di non rinnovare il contratto in estate. Avrebbe dovuto firmare il prolungamento precedentemente, sarebbe stato sicuramente più tranquillo".

Lo United pare si sia fiondato su Kim... "Nel contratto del coreano c'è una clausola di 45 milioni, attiva nel 2023. Il Napoli non si lascerebbe trovare impreparato e sta già monitorando alcuni eventuali sostituti di Kim. Al di là della clausola, in casa azzurra filtra ottimismo per la permanenza in Italia almeno per un altro anno. Si tratta di un giocatore con tanto appeal, anche se non risulta esserci stato un reale interesse degli inglesi. Se un club dovesse pagare la clausola l'anno prossimo, sarebbe ugualmente una grande plusvalenza per la società azzurra".