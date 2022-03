Bargiggia su Osimhen: "Napoli sta facendo analizzare i documenti per vedere se ci sono estremi per ricorso"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed attualmente nella squadra di Udinese TV: "Avevo scritto che De Laurentiis era molto arrabbiato per il giallo a Osimhen, contro l'Udinese, che gli costerà la squalifica contro l'Atalanta. Il Napoli sta facendo analizzare tutti i documenti per vedere se ci sono gli estremi per un ricorso anche se non è semplice, visto il regolamento. Il Napoli è arrabbiato perché, come riconosciuto dalla maggior parte degli opinionisti, Osimhen non poteva spezzarsi il braccio o la schiena per non toccare il pallone".

Le condizioni di Anguissa e Di Lorenzo, che non partiranno con le nazionali

"Sì, Anguissa ha terminato la sfida con l'Udinese con un affaticamento al flessore. Il club ha inviato al Camerun i referti medici e, il giocatore, svolgerà allenamento personalizzato anche se il problema non allarma più di tanto il Napoli. E' stato importante trovare un accordo con la Nazionale. Anguissa dovrebbe esserci già a Bergamo. Di Lorenzo, invece, dovrebbe restare fuori un mese. Ha avuto una distorsione al ginocchio".