Baridò. l'agente che opera in Argentina: "Mi ricorda Mastantuono"

vedi letture

"Baridò colpo in prospettiva per il Napoli, mi ricorda Mastantuono. In Argentina cresce il talento Baroni del Talleres". Queste le parole di Luca Nigriello, l'agente Fifa che lavora in Argentina, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Baridó è un giocatore di qualità, il Napoli - ha fatto un buon investimento in prospettiva. È un giocatore molto tecnico che può dare delle soluzioni anche sui calci piazzati.

Se è stato un acquisto voluto da Manna? Sicuramente, è arrivato alla Juventus Primavera proprio quando c’era il direttore sportivo Manna, quindi è un’idea totalmente sua. Forse gli manca un po’ di cazzimma, e sicuramente Napoli è il posto più giusto per trovarla. Mi ricorda a tratti Franco Mastantuono. Se ci sono altri giovani talenti argentini di cui sentiremo parlare? Giovanni Baroni del Talleres, classe 2009, ancora più giovane di Baridó”.