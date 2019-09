Bazzani elogia il Napoli: "Ha saputo soffrire, Ancelotti è una garanzia in Champions"

A Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione Ultim'ora è intervenuto l'ex attaccante della Sampdoria, Fabio Bazzani che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Quando affronti i campioni d'Europa devi soffrire per forza, il Napoli ha fatto una grande partita, matura e intelligente. Gli azzurri hanno saputo soffrire in determinati momenti, hanno limitato il Liverpool e alla fine hanno sprigionato tutto il potenziale offensivo in cui compare anche Llorente che un giocatore abituato a quei tipi di partita. Bisogna fare i complimenti al Napoli e ad Ancelotti che è una grande garanzia in questa competizione in quanto la conosce a memoria.



Ancelotti bravo a smussare le pressioni? Si credo che questa sia la sua grande arma rispetto altri allenatori. Lui riesce sempre a stemperare, avere sempre un tono e la situazione sotto controllo anche nel momento in cui le cose vanno bene, non lo vedi mai sopra le righe e questo nei rapporti con i giocatori è un grande vantaggio. Inoltre il tecnico emiliano è bravo a far rendere i suoi giocatori dando tanta tranquillità come nella partita con il Liverpool".