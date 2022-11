Behrami: "L’assenza di Kvara cambia un po’ le ambizioni del Napoli a Bergamo”

Valon Behrami, ex centrocampista azzurro, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Valon Behrami, ex centrocampista azzurro, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "L’assenza di Kvaratskhelia a Bergamo contro l’Atalanta è un fattore. Il fatto che Kvara non ci sia cambia un pochettino quello che sono le ambizioni del Napoli in questa partita. Dopo la gara di Liverpool, incontra un’Atalanta fisica e che sta bene, quindi anche il recupero fisico sarà fondamentale. Però la stagione del Napoli è piena di conferme, abbiamo sempre spinto a fare quest’esame di maturità e finora li ha passati tutti. Per questo ci si aspetta una grande gara.

Sarà l’anno buono per il Napoli? E’ un campionato atipico perché c’è una pausa di mezzo molto ampia e possono cambiare tanti equilibri. Ma fin qui il Napoli è stata la squadra superiore a tutti in Italia e tra le migliori in Europa”.