Belgio, Garcia: "Lukaku? Ha fatto bene a non operarsi, tempi potevano allungarsi"

L'allenatore del Belgio ed ex tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa dell'infortunio e dell'assenza di Lukaku: "Lukaku si è mostrato positivo quando ci ho parlato. Vogliamo riaverlo quanto prima. Ha uno spirito combattivo. Operazione? La sua è stata la scelta più giusta. Ha un'età in cui un intervento chirurgico potrebbe significare un'assenza più lunga. Totti ha vissuto la stessa esperienza alla Roma. Intanto noi proveremo ad andare al Mondiale anche senza di lui. La sua assenza non cambierà molto il nostro gioco".

Lukaku si è infortunato in amichevole contro l'Olympiacos il 14 agosto. Questa la nota del Napoli dopo gli esami: "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica". Alla fine Lukaku ha scelto di non operarsi.