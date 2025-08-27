Bellinazzo e la strategia ADL: "Il percorso per entrare nei top club"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo: "Il mercato cambia in continuazione, presenta nuove opportunità, ma anche tanti rischi. E' la sfida che hanno davanti i top club ed i club come il Napoli che puntano ad entrare nella cerchia ristretta di mega-aziende prima che club calcistici e quindi serve frequentare certi tornei, quelli più ricchi. Serve sfruttare però tutte le proprie leve commerciali, devi vincere sul campo, essere competitivo ed il brand dei campioni vale tanto. McTominay ma anche De Bruyne vanno letti in questa direzione: il brand del singolo campione e quello del club si condizionano a vicenda e possono produrre dei vantaggi.

Nei meccanismi di distribuzione adottati dall'Uefa per la Super Champions e della Fifa per il Mondiale per club si è dato più peso ai risultati rispetto ad esempio al blasone e quindi si accede ad un bottino sempre più ampio, l'Inter incasserà più di 130mln di euro per l'ultima partecipazione Champions e il Psg ancora di più per averla vinta. Il Mondiale per club è quadriennale, ma Infantino vuole renderlo biennale e allargare le squadre, con tutte le complicazioni che ne derivano, ma tutti i leader dei top club immaginano questo. Obiettivi minimi? L'idea è di fare almeno 10 partite in Super Champions, sperando che la nona e la decima non sia il play off ma già gli ottavi per risparmiare pure fatiche e puntare più in là. Il Napoli per i suoi progetti deve essere dentro per 3-4 anni, può permettersi un anno fuori nel quadriennio, non di più per crescere perché quella piattaforma ti porta più soldi, più sponsor, e puoi reinvestire".