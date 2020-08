Bellinazzo: "Il Napoli non può superare certi livelli d'ingaggio, mercato legato ai ricavi strutturali..."

Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24Ore ed esperto di economia applicata al calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il mercato del Napoli deve tenere conto del fatto che il Napoli vive in una situazione di bilancio corretta ed equilibrata, il club è sui 200 mln di ricavo strutturale, dovendo pianificare una situazione di organico di altissimo livello, non può superare certi livelli di ingaggi o pagare tutti i cartellini come quelli di Osimehn, questo andrebbe ad erodere tutti i ricavi strutturali, stando lontani magari per due anni dalla Champions porterebbe il club in rosso e costringendolo a cedere quei giocatori".